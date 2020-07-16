Партнером спортивного движения «ВелоТольятти» стал ЭкоВоз

16 Июль 2020 2020-07-16T16:39:35+03:00

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11 июля ЭкоВоз выступил одним из спонсоров второй в этом сезоне игры-квеста Велодозор online, а корпоративная команда сотрудников компании приняла участие в июльском заезде. Такая игра проходила уже дважды в году. Организаторы игры общались с участниками исключительно с помощью соцсетей, мессенджеров, чатов, сообщений, фото и видео в целях профилактики вируса. Всего в заезде участвовали 18 команд. Место старта каждая команда выбирала самостоятельно.

– ГК ЭкоВоз с радостью согласились участвовать в ВелоДозоре. Команду тоже собрали без особого труда Мы всегда за участие в интересных спортивных мероприятиях! Велодозор для нас - это и испытание. Было интересно: сможем или нет? Это и возможность проверить свои знания о городе, покататься по известным улицам, отгадать и найти уже знакомые нам места, устроить веселый выходной! – прокомментировала начальник отдела по связям с общественностью ГК ЭкоВоз Наталья Пигарь.

Награждение победителей и вручение призов прошло 13 июля в самом живописном месте Тольятти – на берегу Волги у памятника основателю города В. Татищеву. Первое место заняли сразу две команды - «Наколесах» и «Красава», набрав равное количество баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU