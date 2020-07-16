На форум iВолга-2020 подано уже более 2000 заявок

16 Июль 2020 2020-07-16T17:22:48+03:00

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В Самарской области полным ходом идет подготовка к молодежному форуму iВолга-2020. На форум подано уже более 2000 заявок от потенциальных участников. В этом году форум впервые пройдет онлайн, это связано с коронавирусными ограничениями.

16 июля прошло совещание по подготовке к форуму, в нем приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Уже сейчас заявок подано больше, чем предполагается участников. Исходя из технических возможностей, мы решили, что будет категория зрителей – это люди, которые могут не участвовать в конкурсной программе, но общаться и участвовать в жизни форума,- пояснил Игорь Комаров.

Дмитрий Азаров отметил: провести фестиваль в традиционной форме не позволяет эпидобстановка.

- Но участники по-прежнему смогут учиться у лучших наставников, презентовать и совершенствовать свои проекты, получить практический опыт в самых разных сферах, - подчеркнул губернатор.

Даты проведения определены с 24 по 28 августа. Зарегистрироваться можно в информационной системе «Молодежь России». Регистрация завершится 28 июля. Однако организаторы заверяют, что несмотря на удаленный режим работы iВолга сохранит все основные смыслы и направления, экспертную составляющую, а также объем грантовой поддержки, на которую смогут рассчитывать проекты-победители.

ИСТОЧНИК KP.RU