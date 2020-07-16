2020-07-16T18:13:35+03:00
Общество

В Самаре может появиться первый частный пляж

Он будет доступен только для тех, кто живет в одном из пятизвездочных отелей города
Светлана Семушкина
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В Самаре могут открыть первый частный пляжВ Самаре могут открыть первый частный пляжФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре уже в этом году может появится первый частный пляж. Конечно, полностью берег не перекроют, но часть пляжа под Полевым спуском оградят и поставят здесь шезлонги, теневые зоны, сделают прокат оборудования.

- Мы понимаем, что у нас есть запрос туристов, которые приезжают в Самару на благоустроенный пляжный отдых. В связи с чем мы вышли с инициативой в городскую администрацию о предоставлении нам благоустроенных пляжей для размещения теневых зон и шезлонгов для того чтобы бесплатно предоставлять в отеле для гостей, которые приезжают к нам в город, - рассказал директор отеля 7Avenue Spa&Hotel Михаил Мальцев.

По его словам уже сейчас администрация города поддержала инициативу, сейчас прорабатываются юридические вопросы. Оборудован уголок комфортного отдыха будет в пределах общественной территории — элементы благоустройства, такие как теневые зоны и шезлонги будут предоставляться клиентам отеля 7 авеню. Ограничений для пользования городскими жителями не предполагается.

В Самаре может появиться частный пляж для туристов. А как же самарцы?

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- Данная услуга у нас будет бесплатной для туристов. Наша задача сделать Самару привлекательной для туристов, чтоб нас воспринимали непосредственно как город-курорт. Мы для этого делаем все возможное, - рассказал Михаил Мальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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