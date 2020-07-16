Под Сызранью трех детей унесло от берега на надувном матрасе

Жителей Самарской области просят быть осторожными во время отдыха на воде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня вечером под Сызранью проводили спасательную операцию на Волге. Все из-за того, что трое детей купались без присмотра взрослых. Они залезли на надувной матрас, спустили его на воду в районе Райковских островов под Сызранью.

Через какое-то время матрас унесло ветром и течением далеко от берега, самостоятельно вернуться ребята не смогли.

Эвакуацию "унесенных ветром" проводили сотрудники Поисково-спасательной службы Самарской области, они доставили на берег мальчишек 13 и 14 лет, подростки в полном порядке. В областном МЧС сообщают, что медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Напомним, в этом году в Самарском области происходит все больше происшествий на воде - многие со смертельным исходом. По данным МЧС региона, за прошедшую неделю в реках и озерах погибли 4 человека, один из них - ребенок. Еще пять человек удалось спасти. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности при купании.