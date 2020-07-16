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Под Сызранью трех детей унесло от берега на надувном матрасе

Спасательную операцию на Волге проводили сотрудники ПСС области
Александра БудаеваАлександра БудаеваАлександраБудаева
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Жителей Самарской области просят быть осторожными во время отдыха на воде

Жителей Самарской области просят быть осторожными во время отдыха на воде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня вечером под Сызранью проводили спасательную операцию на Волге. Все из-за того, что трое детей купались без присмотра взрослых. Они залезли на надувной матрас, спустили его на воду в районе Райковских островов под Сызранью.

Через какое-то время матрас унесло ветром и течением далеко от берега, самостоятельно вернуться ребята не смогли.

Эвакуацию "унесенных ветром" проводили сотрудники Поисково-спасательной службы Самарской области, они доставили на берег мальчишек 13 и 14 лет, подростки в полном порядке. В областном МЧС сообщают, что медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Напомним, в этом году в Самарском области происходит все больше происшествий на воде - многие со смертельным исходом. По данным МЧС региона, за прошедшую неделю в реках и озерах погибли 4 человека, один из них - ребенок. Еще пять человек удалось спасти. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности при купании.

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