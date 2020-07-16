В ТТЦ рассказали, почему в районе ТЦ "Апельсин" трамвай№24 сошел с рельсов

16 Июль 2020 2020-07-16T19:32:34+03:00

ЧП произошло как раз в вечерний "час пик" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ТТУ рассказали, в чем была причина ЧП

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Сегодня вечером в районе завода имени Тарасова сошел с рельсов трамвай, который следовал по 24-му маршруту.

Движение встало, растянулась пробка из транспорта, который не может проехать, движение снова запустили в 18.39.

- Причина банальна: превышение скорости водителем трамвая при проезде стрелки, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" директор ТТУ Михаил Ефремов. - В результате вторая тележка второго вагона сошла с рельсов.

Из-за ЧП движение трамваев встало, но его запустили в 18.39Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Водителя, который превысил скорость, теперь, накажут. А вместе с ним - его наставника и заместителя по эксплуатации, в чьем ведении находился проштрафившийся водитель.

К счастью для всех, обошлось без пострадавших - трамвай шел на разворот на кольце в районе ТЦ "Апельсин" и пассажиров внутри не было.

ИСТОЧНИК KP.RU