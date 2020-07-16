В ТТЦ рассказали, почему в районе ТЦ "Апельсин" трамвай№24 сошел с рельсов
Сегодня вечером в районе завода имени Тарасова сошел с рельсов трамвай, который следовал по 24-му маршруту.
Движение встало, растянулась пробка из транспорта, который не может проехать, движение снова запустили в 18.39.
- Причина банальна: превышение скорости водителем трамвая при проезде стрелки, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" директор ТТУ Михаил Ефремов. - В результате вторая тележка второго вагона сошла с рельсов.
Из-за ЧП движение трамваев встало, но его запустили в 18.39Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Водителя, который превысил скорость, теперь, накажут. А вместе с ним - его наставника и заместителя по эксплуатации, в чьем ведении находился проштрафившийся водитель.
К счастью для всех, обошлось без пострадавших - трамвай шел на разворот на кольце в районе ТЦ "Апельсин" и пассажиров внутри не было.
ИСТОЧНИК KP.RU