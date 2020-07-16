2020-07-16T19:57:53+03:00
Общество

Движение по ул.Некрасовской в Самаре не откроют до 20 июля

В районе перекрестка улиц Некрасовской и Галактионовской проводят ремонт теплотрассы
Александра БУДАЕВА
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Трамваи и автобусы пустили в объездТрамваи и автобусы пустили в объездФото: предоставлено пресс-службой
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В Самаре вновь продлили ограничения на движение транспорта в районе пересечения улиц Некрасовской и Галактионовской. Перекресток закрыт для движения из-за работ на теплотрассе, которая проходит в этом месте. Их ведут с начала месяца, окончание ремонта теплотрассы уже несколько раз переносили.

В этот раз городская администрация сообщает, что ограничения будут действовать с 9 утра 17 июля до 7 утра 20 июля.

Из-за этого общественный транспорт, маршруты которого проходят через пересечение улиц Некрасовской и Галактионовской, продолжит ходить по временной схеме.

Изменения затронут трамваи №№ 1 и 5, они будут ходить по улицам Венцека, Фрунзе, Красноармейской в обоих направлениях и далее – по своим маршрутам.

Плюс по-прежнему изменена схема движения автобусов, речь идет в том числе о маршрутах №№ 2, 23, 41, 53, 205.

ИСТОЧНИК KP.RU

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