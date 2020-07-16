Под Сызранью легковушка вылетела на встречку и протаранила машину с младенцем внутри
Сегодня вечером в районе аэродрома под Сызранью столкнулись ВАЗ-2114 и "Калина".
Как пишет "Маленькая Сызрань", по всей вероятности, виновником аварии был водитель "четырнадцатой": он выходил из затяжного поворота, по неизвестным причинам вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Калиной", после чего вылетел из трассы в кювет.
Внутри "четырнадцатой" ехали два молодых человека, один из них получил травму головы, врачи хотели увезти его в больницу, но парень отказался. Машина настолько искорежена, что вряд ли подлежит восстановлению.
В "Калине" в момент аварии были родители с ребенком - малышу всего около полугода. К счастью, члены семьи почти не пострадали, их машину ВАЗ-2114 задел по касательной.
По факту аварии будет проводиться проверка, чтобы выяснить, что конкретно произошло и кто в этом виноват.
ИСТОЧНИК KP.RU