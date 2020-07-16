Под Сызранью легковушка вылетела на встречку и протаранила машину с младенцем внутри

16 Июль 2020 2020-07-16T20:49:58+03:00

Машина вылетела с поворота на встречную полосу, а потом в кювет. Фото: "Маленькая Сызрань"

Удивительно, что в аварии никто из людей серьезно не пострадал, а вот машина виновника аварии вряд ли подлежит восстановлению

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Сегодня вечером в районе аэродрома под Сызранью столкнулись ВАЗ-2114 и "Калина".

Как пишет "Маленькая Сызрань", по всей вероятности, виновником аварии был водитель "четырнадцатой": он выходил из затяжного поворота, по неизвестным причинам вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Калиной", после чего вылетел из трассы в кювет.

Внутри "четырнадцатой" ехали два молодых человека, один из них получил травму головы, врачи хотели увезти его в больницу, но парень отказался. Машина настолько искорежена, что вряд ли подлежит восстановлению.

В "Калине" в момент аварии были родители с ребенком - малышу всего около полугода. К счастью, члены семьи почти не пострадали, их машину ВАЗ-2114 задел по касательной.

По факту аварии будет проводиться проверка, чтобы выяснить, что конкретно произошло и кто в этом виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU