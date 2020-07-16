В Самаре руководство стройкомпании отдали под суд за обман дольщиков

16 Июль 2020 2020-07-16T21:30:15+03:00

По версии следствия, застройщик получил все возможные бонусы, но свои обязательства перед дольщиками так и не выполнил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, ущерб от деятельности "Стройкома". превысил несколько сотен миллионов рублей

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Самарская полиция передала в суд уголовное дело в отношении руководителя компании "Стройком", которое обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, коммерсант обманул чиновников: обещал помочь 133 обманутым дольщикам, получил право на недострой в Октябрьском районе, стоимость которого оценили в 178 млн рублей.

За помощь обманутым дольщикам компания еще и получила от минстроя в собственность два участка земли, на которых можно было построить жилые многоквартирные дома. Один из них, стоимостью около 13 млн рублей, руководитель фирмы продал "на сторону" всего за полмиллиона.

- Директор компании прекрасно осознавал, что нарушает закон, - объяснили корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - В частности, его компания не имела 5-летнего опыта на строительном рынке, а также собственных денег, достаточных для завершения строительства проблемных объектов, - несмотря на все это директор компании дал распоряжение подать заявку на участие в конкурсе минстроя, выиграл его и получил в собственность недострой и два компенсаторных участка.

Уголовное дело уже передали в суд, строителю грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU