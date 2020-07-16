В Самаре руководство стройкомпании отдали под суд за обман дольщиков
Самарская полиция передала в суд уголовное дело в отношении руководителя компании "Стройком", которое обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, коммерсант обманул чиновников: обещал помочь 133 обманутым дольщикам, получил право на недострой в Октябрьском районе, стоимость которого оценили в 178 млн рублей.
За помощь обманутым дольщикам компания еще и получила от минстроя в собственность два участка земли, на которых можно было построить жилые многоквартирные дома. Один из них, стоимостью около 13 млн рублей, руководитель фирмы продал "на сторону" всего за полмиллиона.
- Директор компании прекрасно осознавал, что нарушает закон, - объяснили корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - В частности, его компания не имела 5-летнего опыта на строительном рынке, а также собственных денег, достаточных для завершения строительства проблемных объектов, - несмотря на все это директор компании дал распоряжение подать заявку на участие в конкурсе минстроя, выиграл его и получил в собственность недострой и два компенсаторных участка.
Уголовное дело уже передали в суд, строителю грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU