Школьница утонула в озере в популярном в инстаграме месте Самарской области

17 Июль 2020 2020-07-17T11:34:38+03:00

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В Самарской области в Падовском карьере произошла трагедия. Там в озере утонула 16-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- В 15.02 16 июля МЧС поступило сообщение о том, что спасатели извлекли из озера 1-го Падовского карьера тело девочки 2004 года рождения, - говорится в сообщении.

Подробностей ЧП в региональном ГУ МЧС не рассказали.

Падовский карьер – популярное в Самарской области место для туристов. Оно привлекает жителей региона своей красотой. Там расположены несколько озер с красивым лазурным цветом воды. Особенно популярно у любителей красивых фото это место стало во время пандемии коронавируса, когда Россия прекратила авиасообщения с другими странами. При этом купаться в озерах в карьере запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU