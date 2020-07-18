В Отрадном после столкновения двух иномарок Hyundai скончалась женщина

18 Июль 2020 2020-07-18T09:45:36+03:00

На перекрестке одна иномарка не пропустила вторую, хотя должна была Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера утром в Отрадном произошло ДТП со смертельным исходом. От полученных травм в больнице скончалась 62-летняя женщина. Авария произошла на улице Центральной - там столкнулись две иномарки, Hyundai Accent и Hyundai ix35.

- По предварительным данным, женщина-водитель Hyundai ix35 при повороте налево на регулируемом перекрестке должна была, но не пропустила автомобиль Hyundai Accent, в результате чего произошло столкновение, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД.

С места ДТП в больницу доставили трех человек: предполагаемого виновника аварии, его спутника и женщину, которая ехала в Hyundai Accent в качестве пассажира. Последняя от полученных травм скончалась.

По факту ДТП в полиции уже назначили проверку, специалисты будут выяснять, что стало причиной аварии и можно ли было ее избежать. Процессуальное решение примут позже.

ИСТОЧНИК KP.RU