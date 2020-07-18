В Отрадном после столкновения двух иномарок Hyundai скончалась женщина
Вчера утром в Отрадном произошло ДТП со смертельным исходом. От полученных травм в больнице скончалась 62-летняя женщина. Авария произошла на улице Центральной - там столкнулись две иномарки, Hyundai Accent и Hyundai ix35.
- По предварительным данным, женщина-водитель Hyundai ix35 при повороте налево на регулируемом перекрестке должна была, но не пропустила автомобиль Hyundai Accent, в результате чего произошло столкновение, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД.
С места ДТП в больницу доставили трех человек: предполагаемого виновника аварии, его спутника и женщину, которая ехала в Hyundai Accent в качестве пассажира. Последняя от полученных травм скончалась.
По факту ДТП в полиции уже назначили проверку, специалисты будут выяснять, что стало причиной аварии и можно ли было ее избежать. Процессуальное решение примут позже.
ИСТОЧНИК KP.RU