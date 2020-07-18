В Самаре женщина на иномарке протаранила фонарный столб

18 Июль 2020 2020-07-18T12:09:07+03:00

В результате ДТП пострадали три человека Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Теперь специалистам предстоит разобраться, что стало причиной аварии: банальная невнимательность, техническая неисправность или дефект дороги

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Вчера утром в Промышленном районе Самары Mazda CX-7 по неизвестным причинам въехала прямо в фонарный столб. Иномарка двигалась по ул.Ново-Садовой со стороны ул.Шверника в направлении ТЦ "Апельсин".

- По предварительным данным, женщина, сидевшая за рулем автомобиля, не обеспечила постоянного контроля за движением, из-за чего допустила наезд на световую опору, коорая стояла справа по ходу движения, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД.

В результате аварии травмы получили три человека: сама женщина-водитель и два ее пассажира. Их отправили в больницу, одного из пострадавших госпитализировали, остальным оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

В полиции назначили проверку. Специалистам предстоит разобраться, что стало причиной происшествия: банальная невнимательность водителя, техническая неисправность автомобиля или какой-то дефект проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU