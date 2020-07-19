Самарцам опять грозят грозой в воскресенье
В Самаре в воскресенье днём может сильно испортиться погода. Синоптики считают, что остаётся реальная опасность грозы и града, которая может начаться где-то в области. При этом может подняться очень сильный ветер.
Также жителей региона предупреждают о том, что может пойти кратковременный дождь. Северо-западный ветер приносит прохладу, при грозу он может стать сильнее, до 15-20 метров в секунду.
На улице прохладно, по крайней мере, по сравнению с 35-39 градусами жары, от которой мучались горожане на прошлой недел.
А вот с понедельника установится теплая погода, с температурой 30 градусов, без ветра, с небольшим количеством облаков. И такая погода будет держаться в начале недели.
ИСТОЧНИК KP.RU