2020-07-19T10:53:32+03:00
Общество

Самарцам опять грозят грозой в воскресенье

Синоптики считают, что опасность того, что погода испортится, очень даже реальная
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре очень переменчивая погодаВ Самаре очень переменчивая погода
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В Самаре в воскресенье днём может сильно испортиться погода. Синоптики считают, что остаётся реальная опасность грозы и града, которая может начаться где-то в области. При этом может подняться очень сильный ветер.

Также жителей региона предупреждают о том, что может пойти кратковременный дождь. Северо-западный ветер приносит прохладу, при грозу он может стать сильнее, до 15-20 метров в секунду.

На улице прохладно, по крайней мере, по сравнению с 35-39 градусами жары, от которой мучались горожане на прошлой недел.

А вот с понедельника установится теплая погода, с температурой 30 градусов, без ветра, с небольшим количеством облаков. И такая погода будет держаться в начале недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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