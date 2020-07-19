19 Июль 2020 2020-07-19T13:22:00+03:00

Это далеко не самвя высокая цифра заболеваемости по сравнерию со всеми регионами

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19 июля в Самарской области коронавирусом заболели еще 61 человек. Это ненамного больше, чем в предыдущие дни. В целом примерно такая цифра держится уже в течение недели. Смертельных случаев в регионе не зафиксировано.

Всего в регионе найдено 6340 зараженных коронавирусом с начала пандемии. Выздоровело больше половины заболевших. В Самарской области ситуация далеко не самая худшая. Умерли от коронавируса 73 человека.

Сегодня в регионе отменили уже большую часть ограничений. Например, работают рестораны, фитнес-центры, разрешено посещение музеев, экскурсии на свежем воздухе. При этом после того, как жителям все разрешили, взрывного роста заболеваемости не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU