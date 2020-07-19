2020-07-19T13:09:07+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина заплатит за вопиющие надписи на асфальте

Житель Новокуйбышевска приехал в Южный город, чтобы легализовать наркотики
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Полиция заметила подозрительного мужчинуПолиция заметила подозрительного мужчину
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Самарская полиция задержала мужчину, который приехал из Новокуйбышевска в Южный город, чтобы пропагандировать наркотики. Для этого он взял краску и трафарет, и начал делать на асфальте надписи с соответствующим содержанием. За делом его никто не поймал, но в своих проступках мужчина сам сознался полиции.

Вышло это буквально случайно. Мужчина шел по улице и ему на встречу попался патрульный отряд. Прохожий, крадущийся по дороге в темноте, показался полицейским подозрительным. Они попросили его показать документы и рассказать, чего же он здесь забыл в такое время. Мужчина, недолго думая, рассказал всю правду, совершенно не скрываясь.

Патрульные поняли, что происходит что-то противозаконное и вызвали коллег из отдела по борьбе с наркотиками из Волжского района. Терерь мужчина заплатит штраф в 4.5 тыс рублей за незаконную пропаганду наркотических веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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