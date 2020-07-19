Умер зампредседателя правительства Самарской области Александр Карпушкин

19 Июль 2020 2020-07-19T15:29:41+03:00

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В воскресенье 19 июля стало известно, что умер заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин. Он ушел из жизни скоропостижно - управленцу было лишь 49 лет и о проблемах со здоровьем у него не было известно. О смерти чиновника сообщил губернатор Самарской области в своем твиттере, выражая соболезнования.

- Ушёл друг, соратник, единомышленник на которого всегда и во всем можно было положиться. Человек, в котором сочеталась энергия и блистательный интеллект, ответственность и настойчивость, - написал горькие слова Дмитрий Азаров. И поблагодарил Александра Викторовича за все сделанное.

49-летний чиновник начинал карьеру в структурах, подконтрольных Владимиру Аветисяну. На работу в городскую администравцию в 2010 году перешел вместе с Дмитрием Азаровым, когда тот стал мэром. С 2015 года работал в компании Роснано, а затем в 2018 году вернулся в городскую администрацию, курировал проведение ЧМ по футболу. А в декабре перешел на работу в региональное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU