2020-07-19T15:29:41+03:00
Общество

Умер зампредседателя правительства Самарской области Александр Карпушкин

Неизвестно, что случилось. Губернатор выразил свои соболезнования
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Александр Карпушкин скончался в воскресеньеАлександр Карпушкин скончался в воскресенье
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В воскресенье 19 июля стало известно, что умер заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин. Он ушел из жизни скоропостижно - управленцу было лишь 49 лет и о проблемах со здоровьем у него не было известно. О смерти чиновника сообщил губернатор Самарской области в своем твиттере, выражая соболезнования.

- Ушёл друг, соратник, единомышленник на которого всегда и во всем можно было положиться. Человек, в котором сочеталась энергия и блистательный интеллект, ответственность и настойчивость, - написал горькие слова Дмитрий Азаров. И поблагодарил Александра Викторовича за все сделанное.

49-летний чиновник начинал карьеру в структурах, подконтрольных Владимиру Аветисяну. На работу в городскую администравцию в 2010 году перешел вместе с Дмитрием Азаровым, когда тот стал мэром. С 2015 года работал в компании Роснано, а затем в 2018 году вернулся в городскую администрацию, курировал проведение ЧМ по футболу. А в декабре перешел на работу в региональное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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