2020-07-19T15:43:39+03:00
Общество

Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 61 человек в Самарской области 19 июля

Больше половины новых больных коронавирусом в Самарской области 19 июля нашли в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самарской области число зараженных растет не очень быстроВ Самарской области число зараженных растет не очень быстро
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В оперативном штабе Самарской области рассказали, как и где заболели коронавирусом еще 61 человек в регионе. Так, выяснилось, что больше половины новых зараженных 19 июля нашли в областной столице. 32 теста оказались положительными именно здесь. Довольно много больных в этот раз выявили в Тольятти - 16 человек. Такой большой рост фиксируется три последних дня, до этого в Тольятти долгое время находили по 2-5 больных.

Нашли больных коронавирусом в этот раз 19 июля и в Сызрани, Кинеле и Ставропольском районе - по два человека. Отметились в грустном списке Отрадный, Чапаевск, Волжский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Красноярский и Сызранский район, здесь - по одному больному.

Контактных пациентов - всего восемь человек. Пять в Самаре, по одному в Отрадном, Тольятти и Сызрани. Большинство зараженных - это те, кто уже попали в поле зрения врачей с пневмонией или ОРВИ . 19 человек оказались больными и узнали это при профосмотре.

Всего в Самарской области на данный момент выявили 6320 случаев заражения коронавирусом, 3962 человека уже поправились, умерли всего 73 человека. Коэффициент летальности в регионе ниже, чем в среднем по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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