«Крылья» на выход? Гендиректор «Химок»: «Уверен, что мы пойдем в РПЛ»

19 Июль 2020 2020-07-19T15:53:39+03:00

Если подмосковная команда решится на повышение в классе, самарцы проведут следующий сезон в ФНЛ

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Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил после победы в полуфинале Кубка России над «Уралом», что уверен в том, что клуб перейдет в Российскую премьер-лигу. В таком случае из РПЛ вылетят самарские «Крылья Советов».

- Уверен, мы пойдём в РПЛ. Ребята этого заслуживают, - приводит слова Иванова «Чемпионат».

Напомним, по итогам сезона 19/20 «Крылья Советов» заняли 15-ое место в турнирной таблице РПЛ. Однако «Химки» заявляли, что не планируют заявляться в Премьер-лигу. В таком случае «КС» сохраняли бы прописку в элите российского футбола.

Пока официального заявления от «Химок», поднимаются они в РПЛ или остаются в ФНЛ, еще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU