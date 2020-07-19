С 20 июля меняется расписание электричек в Сызрань

19 Июль 2020 2020-07-19T15:59:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области снова меняется расписание электричек. Это связано с производственной необходимостью - на участке Томылово - Мирная будут производиться ремонтные работы. Отправляться электрички будут как обычно. А вот на участке Томылово - Мирная движение будет задерживаться.

Поезд будет отправляться в 15.22 со станции Сызрань, а прибывать станет в 18.31, в то время как раньше удавалось приехать в 17 минут. Задержка небольшая, но обязательная. Поезду просто придется дольше постоять на станциях. Такое сообщение разместила на своем сайте Самарская пригородная пассажирская компания.

В Новокуйбышевск электричка будет приходить в 17.31, отправляться через минуту. В Самаре она будет в 17.58.

ИСТОЧНИК KP.RU