С 20 июля меняется расписание электричек в Сызрань
В Самарской области снова меняется расписание электричек. Это связано с производственной необходимостью - на участке Томылово - Мирная будут производиться ремонтные работы. Отправляться электрички будут как обычно. А вот на участке Томылово - Мирная движение будет задерживаться.
Поезд будет отправляться в 15.22 со станции Сызрань, а прибывать станет в 18.31, в то время как раньше удавалось приехать в 17 минут. Задержка небольшая, но обязательная. Поезду просто придется дольше постоять на станциях. Такое сообщение разместила на своем сайте Самарская пригородная пассажирская компания.
В Новокуйбышевск электричка будет приходить в 17.31, отправляться через минуту. В Самаре она будет в 17.58.
ИСТОЧНИК KP.RU