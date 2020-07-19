2020-07-19T16:08:51+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске в своей квартире сгорел 23-летний мужчина

Его родители надышались продуктами горения и попали в больницу
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Пожарным удалось спасти двух человек из горящей квартирыПожарным удалось спасти двух человек из горящей квартирыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Страшный пожар произошел в Новокуйбышевске в воскресенье, 19 июля. В 11.24 вызов поступил на пульт МЧС от соседей из дома по ул. Победы, 49. Когда пожарные приехали на место, они выяснили, что к этому моменту на площади 15 кв.м. горят домашние вещи. К ликвидации огня приступили незамедлительно.

Двое обитателей квартиры - мужчина 62 лет и 61-летняя женщина - надышались продуктами горения, их пришлось отправить в больницу. А вот их 23 -летний сын погиб в пожаре.

Из соседних квартир пришлось эвакуировать 11 человек. Тушили огонь недолго. Уже в 11.49 пожар ликвидировали. С огнем боролись 10 человек и три пожарные машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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