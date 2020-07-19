В Самаре умер профессор Валерий Еленев

19 Июль 2020 2020-07-19T16:17:27+03:00

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В воскресенье 19 июля стало известно о том, что из жизни ушел Валерий Дмитриевич Еленев - доктор технических наук, профессор кафедры организации и управления перевозками на транспорте Самарского универстета. Он обладал знаком Заслуженный работник промышленности Самарской области.

О кончине профессора стало известно из сообщения на сайте университета с соболезнованиями ректората.

- Валерий Дмитриевич являлся одним из ведущих профессоров, внесшим заметный вклад в развитие отечественной аэрокосмической отрасли и ведущих научно-образовательных школ университета, - говорится в сообщении.

Также в ректорате уточняют, что Валерий Дмитриевич сам был выпускником Куйбышевского аэрокосмического, и всю свою трудовую деятельность он связал с КуАИ - затем переименованным в СГАУ. В 2015 году он возглавил Институт авиационной техники и был его руководителем до недавнего времени. 20 июля с 10.00 до 11.00 состоится прощание с Валерием Дмитриевичем Еленевым. Автобус отправится в 9.30 от 5 корпуса Самарского университета. Всех, кто поедет на прощание, просят надевать маску.

ИСТОЧНИК KP.RU