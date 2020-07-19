В Самарской области семья с 8 детьми получит 4 миллиона на квартиру

И никакой ипотеки не понадобится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области принято решение выделить из резервного фонда губернатора Самарской области 4 миллиона рублей, чтобы выдать жительнице Жигулевска Жанне Сапожниковой единовременную социальную выплату на приобретение жилья. В семье Сапожниковых восемь детей, именно поэтому они могут рассчитывать на помощь от государства.

Деньги Жанна Сапожникова получит от администрации Жигулевска, по месту прописки. Квартира, приобретенная на выделенные средства, будет в равных долях принадлежать и самой Жанне, и ее мужу, и их детям.

Выплата может быть пущена только на приобретение жилья не менее 120 кв.м. в собственность. Другое расходование этих средств не допускается. Более того, совершить покупку можно только в обговоренные в соглашении сроки. Неиспользованные деньги муниципалитет должен будет вернуть в региональный бюджет и не сможет тратить ни на какие иные цели.