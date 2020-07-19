"Сочи" готовится играть в Самаре смешанным составом

19 Июль 2020 2020-07-19T16:51:27+03:00

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"Сочи" готовится провести матч с Крыльями Советов в Самаре смешанным составом. И никакой коронавирус помешать не должен. Напомним, что ранее стало известно, что в команде заболели восемь игроков, из-за этого отменили матч с Тамбовом. Это поставило "Крылья" на грань вылета в ФНЛ. Спасти команду может только отказ от РПЛ от Химок, но директор этого клуба уверяет, что все не так просто.

Фанаты "Крыльев" уже думали, что больше не увидят игру с участием любимой команды в этом сезоне. Но гендиректор Сочи Дмитрий Рубашко отметил, что команда готова провести матч. И если он пройдет, состав будет смешанным: в заявку попадут и игроки основы, и молодежь. Решение будет принимать тренер.

- Пока мы готовимся к матчу, «Крылья» знают, что мы собираемся. Там будет видно. Сейчас разные факторы могут на нас повлиять, - отметил Рубашко.

"Крылья" - "Сочи" должны сыграть 22 июля. Сейчас команда из Самары идет на 15 строчке с 28 очками, а Сочи - на 12-й с 33-мя.

ИСТОЧНИК KP.RU