2020-07-19T16:51:27+03:00
Спорт

"Сочи" готовится играть в Самаре смешанным составом

В клубе уверены, что команды смогут сыграть в назначенное время
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Самаре могут сыграть Крылья и СочиВ Самаре могут сыграть Крылья и Сочи
Изменить размер текста:

"Сочи" готовится провести матч с Крыльями Советов в Самаре смешанным составом. И никакой коронавирус помешать не должен. Напомним, что ранее стало известно, что в команде заболели восемь игроков, из-за этого отменили матч с Тамбовом. Это поставило "Крылья" на грань вылета в ФНЛ. Спасти команду может только отказ от РПЛ от Химок, но директор этого клуба уверяет, что все не так просто.

Фанаты "Крыльев" уже думали, что больше не увидят игру с участием любимой команды в этом сезоне. Но гендиректор Сочи Дмитрий Рубашко отметил, что команда готова провести матч. И если он пройдет, состав будет смешанным: в заявку попадут и игроки основы, и молодежь. Решение будет принимать тренер.

- Пока мы готовимся к матчу, «Крылья» знают, что мы собираемся. Там будет видно. Сейчас разные факторы могут на нас повлиять, - отметил Рубашко.

"Крылья" - "Сочи" должны сыграть 22 июля. Сейчас команда из Самары идет на 15 строчке с 28 очками, а Сочи - на 12-й с 33-мя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре в понедельник будет по-желтому опасная погода
"Сочи" готовится играть в Самаре смешанным составом
В Самарской области семья с 8 детьми получит 4 миллиона на квартиру
В Самаре умер профессор Валерий Еленев
В Новокуйбышевске в своей квартире сгорел 23-летний мужчина
С 20 июля меняется расписание электричек в Сызрань
«Крылья» на выход? Гендиректор «Химок»: «Уверен, что мы пойдем в РПЛ»
Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 61 человек в Самарской области 19 июля
Умер зампредседателя правительства Самарской области Александр Карпушкин
В Самаре мужчина заплатит за вопиющие надписи на асфальте
Редкого Кавалера обнаружил в поле житель Сызрани
В Самарской области коронавирусом заболели еще 61 человек
Самарцам опять грозят грозой в воскресенье
В Самаре собака нашла украденные документы
В Ставропольском районе в кювете умер водитель
В Сызрани выпускника увезли в больницу прямо с ЕГЭ
В Тольятти 21 мигрант объявил голодовку, требуя депортации на родину
В Сызрани перекрыли дороги из-за полыхающего жилого дома
В Октябрьске может появиться крупный логистический центр
Выпускник Сызранского вертолетного училища вывел на чистую воду иностранную подлодку
Самарец отобрал у матери пылесос, но не смог его заложить, потому что он не пролез в окошко ломбарда
Пляжные «Крылья Советов» и «Динамо-Самара» синхронно проиграли свои матчи 3:5
Снова дым столбом: в Сызранском районе сгорел жилой дом
В Самарской области на смену аномальной жаре придут дожди