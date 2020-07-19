В Самаре в понедельник будет по-желтому опасная погода

19 Июль 2020 2020-07-19T18:43:58+03:00

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В Самарской области на 20 июля объявили жёлтый уровень погодной опасности. Синоптики все выходные предсказывали грозу и град. Сейчас они говорят, что с высокой степенью вероятности грозы прогремят в регионе в первый рабочий день. Возможно, Самару это и обойдёт стороной, но пока это неизвестно.

В МЧС предупреждают, что при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. И просят граждан поберечься от молнии. Например, в грозу не рекомендуют разжигать печь, так как молния может ударить в дымоход, не пользоваться электроприборами, чтобы не сгорела проводка.

Еще один опасный фактор - возможная жара до 30 градусов. Эксперты предупреждают, что нужно быть внимательными особенно к детям и пожилым людям, пить больше воды, надевать лёгкую одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU