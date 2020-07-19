В Самаре в пожаре на Ленинградской 19 июля 2020 сгорела заброшка

19 Июль 2020 2020-07-19T21:45:00+03:00

Погибших и пострадавших в пожаре на Ленинградской 19 июля 2020 нет

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В Самаре пожарным пришлось вечером в воскресенье 19 июля 2020 года тушить пожар на Ленинградской, 107. Здесь, на пересечении с улицей Бр. Коростелевых загорелось одноэтажное заброшенное строение, однако соседей этот пожар очень напугал. Пожарных вызвали в 20.26, через 22 минуты объявили повышенный ранг сложности возгорания.

Локализовать пожар удалось только в 21.15. До этого оставался риск, что огонь перекинется на соседние дома, ведь на улице довольно ветрено.

Локализовать пожар удалось на площади 300 кв.м. В огне никто не пострадал и не погиб, на пожаре работали 43 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/791379" frameborder="0"></iframe> В Самаре тушили пожар на Ленинградской в центре города. 19 июля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU