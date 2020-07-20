2020-07-20T11:52:43+03:00
Общество

В ГИБДД самарцам объяснили, за что могут остановить водителя

Полицейские отметили, что причиной может стать не только нарушение правил
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Иногда сотрудники проводят профилактические мероприятияИногда сотрудники проводят профилактические мероприятия
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Эксперты региональной ГИБДД рассказали, за что водителя могут остановить на дороге. И это не только нарушение правил. ГУ МВД РФ по Самарской области распространило видеоролик с объяснениями. Здесь полицейские рассказывают, что реакция водителей на сотрудников ГИБДД не всегда адекватна и требование остановки многие воспринимают как личное оскорбление.

- Водители жалуются, что их останавливают на дорогах, многие уверены, что если не нарушают правил, то к ним вопросов быть не может. Тем не менее существует целый ряд причин, по которым мы требуем остановиться: это проверка документов на право пользования авто, на перевозимый груз, проверка личности водителя и пассажиров, - рассказал инспектор отдела ОАР и пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД по Самарской области Владимир Зубов.

В ГИБДД отметили, что сотрудники инспекции являются представителями органов правопорядка. Их цель не только предотвратить нарушение правил дорожного движения, но и следить за соблюдением закона во всем. Патрули могут привлекать к розыску людей, отслеживанию опасных ситуаций, предотвращению терактов и многому другому.

Более того, часто сотрудники специального отдела ГИБДД проводят профилактический рейды и мероприятия, напоминают водителям о правилах, поздравляют с праздниками.

В ГИБДД рассказали, будут ли в Самаре штрафовать за просроченные до 15 июля водительские права и как их заменить?

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Госавтоинспекция разъясняет, в каких случаях инспекторы ДПС имеют право остановить автолюбителя..

ИСТОЧНИК KP.RU

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