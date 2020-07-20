Из-за прорыва трубы в Самаре могут перекрыть улицу Мичурина

20 Июль 2020 2020-07-20T08:51:49+03:00

Воду в домах не отключали, ремонтом займутся сегодня

Изменить размер текста: A A

В Самаре в воскресенье, 19 июля, прорвало трубу водопровода на улице Мичурина. Из-за этого в районе дома №78 затопило улицу. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Подслушано Самара». По данным «РКС-Самара», воду в окрестных домах не отключали.

- Вечером 19 июля в диспетчерскую «РКС-Самара» поступило сообщение о сильной утечке на улице Мичурина в районе 78 дома. Произошел технологический отказ на водоводе диаметром 1000 мм. Поврежденную трубу отключили, утечки нет, все потребители с водой. Вокруг аварийного участка выставлено ограждение, - отметили коммунальщики.

Ремонтировать трубу будут в понедельник, 20 июля. На место вызвали представителей всех организаций, чьи коммуникации могут проходить в месте аварии. Сейчас решают вопрос о перекрытии проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU