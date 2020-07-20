2020-07-20T10:38:27+03:00
Спорт

«Крылья Советов» уступили саратовской «Дельте» в матче ЧР по пляжному футболу

Встреча завершилась со счетом 1:3
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья» в пяти турах не смогли набрать ни одного очка. Фото: bsrussia.com.«Крылья» в пяти турах не смогли набрать ни одного очка. Фото: bsrussia.com.
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«Крылья Советов» проиграли саратовской «Дельте» в матче пятого тура чемпионата России по пляжному футболу, который в эти дни проходит в Москве. Встреча завершилась со счетом 1:3, сообщает bsrussia.com.

При этом «Крылья» открыли счет в матче. Отличился Михаил Ткачев. Однако больше самарцы не смогли поразить ворота «Дельты», а саратовские футболисты сделали это трижды – отличились Валерий Макаревич, Андрей Андреев и Иван Терени с пенальти.

После пяти туров «Крылья Советов» не смогли набрать очков в чемпионате страны. Они замыкают турнирную таблицу. Другая самарская команда – «Динамо» – идет на пятой строчке с шестью набранными очками.

Следующий матч «Крылья» проведут 23 июля. Соперник волжан – ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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