«Крылья Советов» уступили саратовской «Дельте» в матче ЧР по пляжному футболу
«Крылья Советов» проиграли саратовской «Дельте» в матче пятого тура чемпионата России по пляжному футболу, который в эти дни проходит в Москве. Встреча завершилась со счетом 1:3, сообщает bsrussia.com.
При этом «Крылья» открыли счет в матче. Отличился Михаил Ткачев. Однако больше самарцы не смогли поразить ворота «Дельты», а саратовские футболисты сделали это трижды – отличились Валерий Макаревич, Андрей Андреев и Иван Терени с пенальти.
После пяти туров «Крылья Советов» не смогли набрать очков в чемпионате страны. Они замыкают турнирную таблицу. Другая самарская команда – «Динамо» – идет на пятой строчке с шестью набранными очками.
Следующий матч «Крылья» проведут 23 июля. Соперник волжан – ЦСКА.
ИСТОЧНИК KP.RU