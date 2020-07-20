В Сызрани «Шевроле Нива» перевернулась после столкновения с «тринадцатой»
В Сызрани вечером в воскресенье, 19 июля, перевернулся автомобиль. ДТП произошло на улице Тимирязева. «Шевроле Нива» столкнулась с вазовской «тринадцатой» и оказалась крышей на асфальте. Пострадали два человека – 52-летний водитель «Нивы» и 24-летний пассажир «тринадцатой», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
- В 18.30 водитель «Шевроле Нивы», который ехал со стороны улицы Емельянова, на перекрестке не уступил дорогу ВАЗ-21134, в результате пострадали два человека, - говорится в сообщении.
Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП, после которой правоохранители примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU