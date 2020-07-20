В парке Гагарина в Самаре строят новую трассу для картинга

20 Июль 2020 2020-07-20T10:07:59+03:00

Раньше трасса там уже была, но ее убрали из-за близости к ЛЭП

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В парке Гагарина в Самаре планируют построить новую трассу для картинга. Сейчас под нее огородили землю и благоустраивают территорию. Об этом сообщает МАУ «Парки Самары».

Напомним, ранее в парке Гагарина уже была картинг-трасса. Однако ее пришлось убрать из-за близости ЛЭП. Ходили разговоры о переносе трассы. Возможные варианты – территория около «Самара Арены» или парк Молодежный. Однако картинг остался в парке Гагарина. Трассу строит картинг-школа, которая после окончания работ передаст спортивный объект парку в качестве пожертвования. Школа просит горожан помочь ей финансово. На строительство нужно собрать 1,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU