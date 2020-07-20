2020-07-20T10:29:44+03:00
Происшествия

В Самаре угонщик толкал машину по дороге

Мужчина, видимо, не смог завести автомобиль, но это его не остановило
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Раньше у мужчины были проблемы с законом из-за кражРаньше у мужчины были проблемы с законом из-за кражФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Красноглинском районе Самары поймали автоугонщика, который укатил «Оку» руками. Мужчину, который толкал малолитражку ночью по дороге, заметили сотрудники Росгвардии. У «Оки» было разбито стекло передней двери.

- У мужчины не оказалось при себе никаких документов: ни на транспортное средство, ни удостоверяющих личность. Внятно объяснить, кому принадлежит машина и куда он направляется, гражданин также не смог. Сотрудники Росгвардии задержали его и вызвали на место происшествия своих коллег из полиции, - сообщает Управление Росгвардии по Самарской области.

Оказалось, что раньше у мужчины были проблемы с законом из-за краж. Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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