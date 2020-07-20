В Самаре угонщик толкал машину по дороге
В Красноглинском районе Самары поймали автоугонщика, который укатил «Оку» руками. Мужчину, который толкал малолитражку ночью по дороге, заметили сотрудники Росгвардии. У «Оки» было разбито стекло передней двери.
- У мужчины не оказалось при себе никаких документов: ни на транспортное средство, ни удостоверяющих личность. Внятно объяснить, кому принадлежит машина и куда он направляется, гражданин также не смог. Сотрудники Росгвардии задержали его и вызвали на место происшествия своих коллег из полиции, - сообщает Управление Росгвардии по Самарской области.
Оказалось, что раньше у мужчины были проблемы с законом из-за краж. Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU