В Самаре угонщик толкал машину по дороге

20 Июль 2020 2020-07-20T10:29:44+03:00

Раньше у мужчины были проблемы с законом из-за краж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина, видимо, не смог завести автомобиль, но это его не остановило

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В Красноглинском районе Самары поймали автоугонщика, который укатил «Оку» руками. Мужчину, который толкал малолитражку ночью по дороге, заметили сотрудники Росгвардии. У «Оки» было разбито стекло передней двери.

- У мужчины не оказалось при себе никаких документов: ни на транспортное средство, ни удостоверяющих личность. Внятно объяснить, кому принадлежит машина и куда он направляется, гражданин также не смог. Сотрудники Росгвардии задержали его и вызвали на место происшествия своих коллег из полиции, - сообщает Управление Росгвардии по Самарской области.

Оказалось, что раньше у мужчины были проблемы с законом из-за краж. Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU