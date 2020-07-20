2020-07-20T11:03:55+03:00
Общество

В Самарской области обновят два моста через реку Кондурчу

На разработку проектов планируют выделить более 19 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Реконструкцию мостовых переходов проведут в Красноярском районеРеконструкцию мостовых переходов проведут в Красноярском районеФото: Архив "КП"
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В Красноярском районе Самарской области собираются отремонтировать два моста через реку Кондурчу. В регионе уже объявили конкурс по поиску подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ.

— Планируется реконструировать мостовой переход на 62 км + 450 м трассы «СамараУльяновск», восточнее поселка Кириллинский, а также мостовой переход на трассе «Самара — Димитровград» — Малиновый Куст в Красноярском районе, — говорится в документах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость первого контракта — 9,32 млн рублей, второго — 9,74 млн рублей. Подрядчик, которого определят в середине августа, должен будет выполнить все необходимые работы в течение 6 месяцев с даты заключения договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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