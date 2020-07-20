В центре Самары на две недели отключили горячую воду

20 Июль 2020 2020-07-20T11:20:13+03:00

Горячей воды не будет с 20 июля по 2 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Жителей Самары ждет очередное испытание — в городе снова на две недели отключат горячую воду. На этот раз коммунальщики собираются проверить повышенным давлением теплосети от Самарской ГРЭС.

- Горячее водоснабжение будет приостановлено с 20 июля по 2 августа в пределах улиц: Осипенко, Волжский проспект, М. Горького, набережная р. Самары, Спортивная, Вилоновская, Буянова, Полевая, Арцыбушевская, Садовая, - сообщили в пресс-службе ОАО «ПТС».

Отметим, что гидравлические испытания нужны, чтобы выявить и устранить возможные дефекты на сетях до начала отопительного сезона. Горожанам напоминают, что в период проверок необходимо соблюдать правила безопасности: не ходить вблизи тепловых камер и трубопроводов надземной прокладки.

ИСТОЧНИК KP.RU