2020-07-20T14:02:46+03:00
Общество

В Самаре умер врач, отвечавший за донорство на выезде

Ушел из жизни специалист Самарской областной станции переливания крови Борис Зайцев
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Борис Зайцев был главным идеологом выездного донорства в СамареБорис Зайцев был главным идеологом выездного донорства в Самаре
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В Самаре в возрасте 67 лет умер врач, заведующий отделением заготовки крови в выездных условиях ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» Борис Михайлович Зайцев. Об этом сообщили в понедельник, 20 июля, в самом учреждении. Здесь отметили, что это стало невосполнимой утратой в целом для самарского здравоохранения.

- Борис Михайлович был не только настоящим профессионалом своего дела, но и верным другом и товарищем для коллектива самарской станции переливания крови. Борис Михайлович обладал уникальным жизнелюбием и чувством юмора, излучал оптимизм и дарил его окружающим, - говорится в сообщении руководства станции.

Борис Михайлович работал в системе здравоохранения более 40 лет. Отделением заготовки крови в выездных условиях он заведовал 35 лет из этого времени. Именно его заслуга - возрождение корпоративного донорства, привлечение к сдаче крови студенческой молодежи. 45% красной крови заготавливается именно таким способом. Также именно он разработал всю документацию для внедрения в работу мобильного комплекса заготовки крови. А в 2017 году Бориса Зайцева признали лучшим врачом-трансфузиологом Службы крови на всероссийском форуме.

Редакция «КП-Самара» приносит соболезнования родным и коллегам скончавшегося врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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