2020-07-20T11:49:36+03:00
Общество

В Самаре потратят более 4 млн рублей на ремонт туалета

Речь идет о том, который расположен в Струковском саду
Анастасия ФИЛАТОВА
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Туалет в парке приведут в порядок в течение 60 днейТуалет в парке приведут в порядок в течение 60 днейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре отремонтируют туалет в Струковском саду. На эти цели планируют потратить 4,35 млн рублей. Сейчас МАУ «Парки Самары» ищет подрядчика для выполнения работ.

- Необходимо провести текущий ремонт общественного туалета площадью 95 кв. м на улице Красноармейской, 2 в Струковском саду. Срок выполнения работ составит 60 календарных дней со дня подписания договора, - говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Так, подрядчику нужно будет обновить трубы, провести гидравлические испытания, заменить кровлю, а после завершения работ — восстановить тротуары и газоны. Победителя электронного аукциона определят в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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