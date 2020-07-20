В Самаре потратят более 4 млн рублей на ремонт туалета
В Самаре отремонтируют туалет в Струковском саду. На эти цели планируют потратить 4,35 млн рублей. Сейчас МАУ «Парки Самары» ищет подрядчика для выполнения работ.
- Необходимо провести текущий ремонт общественного туалета площадью 95 кв. м на улице Красноармейской, 2 в Струковском саду. Срок выполнения работ составит 60 календарных дней со дня подписания договора, - говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Так, подрядчику нужно будет обновить трубы, провести гидравлические испытания, заменить кровлю, а после завершения работ — восстановить тротуары и газоны. Победителя электронного аукциона определят в августе.
ИСТОЧНИК KP.RU