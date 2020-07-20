В Самаре потратят более 4 млн рублей на ремонт туалета

20 Июль 2020 2020-07-20T11:49:36+03:00

Туалет в парке приведут в порядок в течение 60 дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Речь идет о том, который расположен в Струковском саду

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В Самаре отремонтируют туалет в Струковском саду. На эти цели планируют потратить 4,35 млн рублей. Сейчас МАУ «Парки Самары» ищет подрядчика для выполнения работ.

- Необходимо провести текущий ремонт общественного туалета площадью 95 кв. м на улице Красноармейской, 2 в Струковском саду. Срок выполнения работ составит 60 календарных дней со дня подписания договора, - говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Так, подрядчику нужно будет обновить трубы, провести гидравлические испытания, заменить кровлю, а после завершения работ — восстановить тротуары и газоны. Победителя электронного аукциона определят в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU