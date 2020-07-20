Появились удивительные фото кометы Neowise над Самарой и Тольятти

20 Июль 2020 2020-07-20T12:08:38+03:00

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Самарские и тольяттинские фотографы запечатлели удивительные кадры с хвостатой небесной путешественницей - кометой Neowise. Самая яркая за последние семь лет комета будет видна в небе практически две недели в июле. 3 июля она максимально приблизилась к Солнцу, а 23 июля подойдет на минимальное расстояние от Земли, будет находиться всего в 103,5 млн километрах от нас, но при этом перестанет быть такой яркой.

Искать комету начиная с 19 июля можно чуть правее нижней звезды в ковше Большой Медведицы. 23 июля она будет прямо под ковшом, на прямой от Полярной Звезды. Комета состоит из хвоста и ядра с газообразным облаком вокруг. Увидеть комету в небе можно даже невооруженным глазом. И это уже удалось самарским и тольяттинским фотографам.

Если вам пока не повезло оказаться в нужной точке для наблюдения, то полюбуйтесь фотографиями - как увидели самую яркую планету последних 7 лет горожане.

Горожане могут увидеть комету даже невооруженным глазомФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Свершилось! Я увидела ее. Детская мечта исполнилась. 2020 год подкидывает мне много сюрпризов, - поделилась своими эмоциями Ксения Тимофеева.

- Полет кометы C2020 F3 Neowise, сделал фото за городом. Но видно и в городе, - говорит тольяттинец Михаил Птеш.

В Тольятти также поймали комету за хвост. Фото: Михаил Птеш/ https://vk.com/ptesh

А вы пойдете смотреть на комету?

ИСТОЧНИК KP.RU