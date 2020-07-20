Появилось видео отеля на месте здравницы в поселке Управленческий в Самаре

20 Июль 2020 2020-07-20T12:14:01+03:00

Отель на месте здравницы в поселке Управленческий. Фото: Скриншот с видео

Первых постояльцев парк-отель примет в августе, однако сколько это стоит - на сайте не указано

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На YouTub’е появилось видеоВолги в районе поселка Управленческий, снятое с квадрокоптера, На нем засветился загородный парк-отель Sky-village, который построили на месте санатория «Красная Глинка», более известного как здравница. Автор видео – блогер Александр Карягин.

Парк-отель еще не открыт. Предварительно, он примет первых посетителей с середины августа. Sky-village предлагает постояльцам «комфортный отдых с великолепным видом и прекрасной кухней». Расположен парк-отель в заповеднике «Сокольи горы». Правда, цены на дома в Sky-village не указаны.

Напомним, санаторий «Красная Глинка» в поселке Управленческий работал с 1935 по 1982 год. Последние десятилетия здание было запрошено. В 2018 году его снесли, а на месте решили построить коттеджный поселок.

Загородный парк-отель Sky-Village / Сокольи горы.#александркарягин #samara #самара качественная полиграфия https://greencat.su/ старые фото 1950 года http://gubernya63.ru/photo/istorija-samary-pos-pravlencheskij-1946-1953-godov.html http://xn----7sbbaazuatxpyidedi7gqh.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/%D0%BA/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.html location 53 20'22.9"N 50 11'50.7"E Занимательные исторические события и факты - https://zen.yandex.ru/media/ourhistory моя почта rus.point@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU