Как и где заразились коронавирусом еще 60 человек в Самарской области 20 июля

20 Июль 2020 2020-07-20T12:33:05+03:00

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Появилась информация, где и как в Самарской области заразились коронавирусом еще 60 человек 20 июля. Больше половины заболевших снова в областной столице. В Самаре таких пациентов 33 человека. В Тольятти пока число зараженных тоже не падает, уже не протяжении минимум 7 дней число таких пациентов в автограде превышает 10. В этот раз новых заболевших 13.

Также новых больных нашли в крупных городах: Сызрань, Чапаевск, Кинель, Отрадный, Новокуйбышевск и в районах Кинель-Черкасском, Кошкинском, Ставропольском и Сергиевском.

Снова большая часть новых пациентов - это те люди, которые уже лежали в больнице с ОРВИ и пневмонией. Таких - 45 человек. Восемь новых пациентов просто контактировали с ранее заболевшими, пять в Самаре, трое в Тольятти. Такая картина уже стала обыденной и, возможно, коронавирус перестал быть таким заразным.

Всего в Самарской области на данный момент найдены 6380 заболевших коронавирусом с начала пандемии. Больше половины уже выздоровели. Умерли 74 человека, 20 июля стало известно о том, что болезнь стала роковой для 57-летней женщины.

Число случаев заражения отмечено на интерактивной карте.

Только цифры

Пять самых зараженных коронавирусом территорий

Самара - 3052 человека

Тольятти - 1350 человек

Сызрань - 576 человек

Новокуйбышевск - 223 человека

Ставропольский район - 157 человек

ИСТОЧНИК KP.RU