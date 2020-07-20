2020-07-20T12:40:21+03:00
Общество

В Самаре мужчина научил плохому школьника, но попал в руки полиции

Руками подростка 32-летний житель Самары хотел совершить кражу
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Полицейские задержали мужчину, который толкнул подростка на преступлениеПолицейские задержали мужчину, который толкнул подростка на преступление
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В Самаре полиция разбирается с 32-летним мужчиной, который вовлек в преступную деятельность подростка и сбил парня с пути истинного. Специалисты органов правопорядка выяснили, что самарец познакомился с 14-летним школьником, втерся к нему в доверие. И когда юноша был уже готов сделать для своего наставника что угодно, попросил о помощи.

Дело казалось несложным: перетащить металлические трубостойки от дома на ул. Партизанской до ближайшего пункта приема. За это своему помощнику мужчина пообещал денег. Но вот стойки принадлежали местной телекоммуникационной компании, сотрудникам которой такое самоуправство не понравилось. Они о происходящем сообщили в полицию.

Мужчину и школьника задержали, взрослый горожанин не стал отрицать свою вину в совращении подростка. Теперь полиции предстоит во всем разобраться и наказать всех по заслугам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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