В Самаре мужчина научил плохому школьника, но попал в руки полиции

20 Июль 2020 2020-07-20T12:40:21+03:00

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В Самаре полиция разбирается с 32-летним мужчиной, который вовлек в преступную деятельность подростка и сбил парня с пути истинного. Специалисты органов правопорядка выяснили, что самарец познакомился с 14-летним школьником, втерся к нему в доверие. И когда юноша был уже готов сделать для своего наставника что угодно, попросил о помощи.

Дело казалось несложным: перетащить металлические трубостойки от дома на ул. Партизанской до ближайшего пункта приема. За это своему помощнику мужчина пообещал денег. Но вот стойки принадлежали местной телекоммуникационной компании, сотрудникам которой такое самоуправство не понравилось. Они о происходящем сообщили в полицию.

Мужчину и школьника задержали, взрослый горожанин не стал отрицать свою вину в совращении подростка. Теперь полиции предстоит во всем разобраться и наказать всех по заслугам.

ИСТОЧНИК KP.RU