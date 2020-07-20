В Самарской области «Ока» перевернулась на крышу

20 Июль 2020 2020-07-20T13:58:22+03:00

Водитель не справился с управлением, сейчас он в больнице

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В Самарской области на трассе М-5 «Урал» в воскресенье, 19 июля, на крышу перевернулась «Ока». Водитель не справился с управлением. Медики скорой оказали ему помощь и отвезли в больницу. Мужчину госпитализировали, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

- При повороте направо на нерегулируемом перекрестке, расположенном в районе дома №29 по улице Гаражной, водитель не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину, где наехал на препятствие. После этого автомобиль опрокинулся, - говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU