2020-07-20T13:58:22+03:00
Происшествия

В Самарской области «Ока» перевернулась на крышу

Водитель не справился с управлением, сейчас он в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии.Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области на трассе М-5 «Урал» в воскресенье, 19 июля, на крышу перевернулась «Ока». Водитель не справился с управлением. Медики скорой оказали ему помощь и отвезли в больницу. Мужчину госпитализировали, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

- При повороте направо на нерегулируемом перекрестке, расположенном в районе дома №29 по улице Гаражной, водитель не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину, где наехал на препятствие. После этого автомобиль опрокинулся, - говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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