В Самарской области «Ока» перевернулась на крышу
В Самарской области на трассе М-5 «Урал» в воскресенье, 19 июля, на крышу перевернулась «Ока». Водитель не справился с управлением. Медики скорой оказали ему помощь и отвезли в больницу. Мужчину госпитализировали, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
- При повороте направо на нерегулируемом перекрестке, расположенном в районе дома №29 по улице Гаражной, водитель не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину, где наехал на препятствие. После этого автомобиль опрокинулся, - говорится в сообщении.
Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU