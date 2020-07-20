Мини-футбольное «Динамо-Самара» обыграло «Норильский никель» в контрольном матче

20 Июль 2020 2020-07-20T14:08:22+03:00

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Мини-футбольный клуб «Динамо-Самара» одержал победу над «Норильским никелем» в контрольном поединке. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Максим Смирнов, сообщает пресс-служба волжан.

- Четыре месяца, проведённые командами «вне игры», негативным образом сказались на качестве футбола, показанного в этой встрече, - подвел итоги наставник «Динамо-Самара» Максим Горбунов. - На площадке было много борьбы, страсти, все футболисты старались, выкладывались по полной программе, но часто ошибались и в целом обе команды сегодня были далеки от своего обычного футбольного уровня. Матч дал тренерскому штабу много пищи для размышлений. Разберём игру, сделаем выводы и будем двигаться дальше. До плей-офф осталось совсем мало времени.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата России по мини-футболу самарцы сыграют против «Тюмени». Первый матч плей-офф «Динамо» проведет на выезде 1 августа. До этого у волжан запланированы еще несколько контрольных встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU