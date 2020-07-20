В Тольятти «айболиты» отправились лечить деревья

20 Июль 2020 2020-07-20T17:26:33+03:00

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В Тольятти на минувшей неделе развернулась спецоперация по спасению прекрасных елей в Автозаводском районе. Хвойные красавицы спасают город и работают фильтрами воздуха. Но и им нужна поддержка. Многие деревья высаживали одновременно с застройкой города и сейчас им уже по полсотни лет. И очень важно постоянно обновлять зеленый фонд города, а также помогать поврежденным деревьям.

- Не в каждом дворе Тольятти есть хвойные деревья. Они, конечно, неприхотливы, но, как оказалось, как и люди, могут болеть. Как только я заметила трещины на стволах деревьев, поняла: с ними что-то происходит. Сама я не разбираюсь, поэтому решила просить помощи. Спасибо нашему депутату Денису Волкову и ГК «ЭкоВоз» – откликнулись, знают, как помочь: все елочки зачистили, обработали специальными лекарственными средствами, - поделилась проблемой, с которой она столкнулась, председатель дома № 7а по ул. Дзержинского Лидия Царькова.

Именно таким деревьям на помощь и пришел отряд тольяттинских «айболитов».

- Сегодня мы сделали все, что нужно было: обработали, раны, промыли их и смазали заживляющими мазями, все так же, как с людьми. Жаль, поврежденные места у деревьев не исчезнут и не затянутся, как у человека, просто они не будут разрастаться, не станут больше, - поделилась сотрудница «ЭкоВоза» Алена Душкова.

Ежегодно компания «ЭкоВоз» активно сажает молодые деревья на территории города и леса. И многие жители Тольятти не остаются в стороне, а принимают участие в посадках, в дальнейшем уходе за деревьями. Только в тольяттинском лесу за последние 8 лет было высажено 160 000 саженцев на 40 гектарах.

ИСТОЧНИК KP.RU