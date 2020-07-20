Гендиректор самарского областного фонда выписал себе премию в 6 млн рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T15:38:06+03:00

За это его приговорили к 4,5 годам колонии

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В Самаре осудили генерального директора одного из областных фондов. 4,5 года колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей мужчина получил за злоупотребление полномочиями. Он выписал себе премию в шесть миллионов рублей, сообщает МВД РФ.

- Бывший генеральный директор одного из самарских областных фондов, злоупотребив своими полномочиями, самостоятельно распорядился об издании приказов о своем поощрении, на основании которых ему были начислены денежные средства в общей сумме свыше шести миллионов рублей, - говорится в сообщении.

Кроме того, в феврале 2018 года гендиректор заключил от имени фонда со своей знакомой договор купли-продажи на земельный участок и дом, расположенные в Красноярском районе. Этим он причинил ущерб фонду на больше чем три миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU