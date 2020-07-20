Гендиректор самарского областного фонда выписал себе премию в 6 млн рублей
В Самаре осудили генерального директора одного из областных фондов. 4,5 года колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей мужчина получил за злоупотребление полномочиями. Он выписал себе премию в шесть миллионов рублей, сообщает МВД РФ.
- Бывший генеральный директор одного из самарских областных фондов, злоупотребив своими полномочиями, самостоятельно распорядился об издании приказов о своем поощрении, на основании которых ему были начислены денежные средства в общей сумме свыше шести миллионов рублей, - говорится в сообщении.
Кроме того, в феврале 2018 года гендиректор заключил от имени фонда со своей знакомой договор купли-продажи на земельный участок и дом, расположенные в Красноярском районе. Этим он причинил ущерб фонду на больше чем три миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU