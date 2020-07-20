2020-07-20T16:13:46+03:00
Общество

Блогер из Самары подал в суд на Навального

Алексей Жирухин требует взыскать с политика 230 тысяч рублей за нарушение авторских прав
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Блогер сначала пытался решить дело полюбовно, но не получилось. Фото: vk.com/bepowerbackБлогер сначала пытался решить дело полюбовно, но не получилось. Фото: vk.com/bepowerback
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Самарский тревел-блогер Алексей Жирухин хочет взыскать с политика Алексея Навального 230 тысяч рублей. Дело в том, что, по словам блогера, Навальный без спроса использовал его фотографию, тем самым нарушив авторские права. Иск Жирухин подал в Люблинский районный суд Москвы.

- Сижу я вечером дома, пью чай, смотрю новый выпуск Навального и тут на 4.07 вижу фотографию, которую делал лично в Хиве, когда путешествовал по Средней Азии. Забавный случай, когда борец за правду и обличитель воров, сам берёт чужое, - отметил Алексей Жирухин. - Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, подборку фотографий делал не он лично, а какой-нибудь редактор или специалист по монтажу, но ведь когда занимаешься такой деятельностью, да еще и в команде юристов, все же должны знать и понимать важность интеллектуальной собственности и риск использования ее без согласования с авторами?

При этом блогер пытался решить дело полюбовно. Однако связаться с политиком не получилось.

В пример Навальному Алексей Жирухин приводит известного блогера Юрия Дудя, который также использовал фотографии своего коллеги. Однако Дудь спросил разрешение на публикацию фото Жирухина и составил договор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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