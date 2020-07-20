Оранжевый уровень опасности из-за угрозы лесных пожаров объявили в Самарской области

20 Июль 2020 2020-07-20T16:29:08+03:00

Самарцам до конца этой недели запретили ходить в лес Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Штормовое предупреждение будет действовать в регионе до 27 июля

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В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности. Причина — высокий риск лесных пожаров. До 26 июля включительно жителям области запретили посещать леса.

- В период с 21 по 27 июля местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов - 5 класс, - сообщили в Приволжском УГМС.

Как отмечают в ГУ МЧС по Самарской области, чаще всего причиной лесных пожаров становится человеческая халатность и нарушение правил пожарной безопасности. С начала этого года в регионе произошли уже 1559 природных пожаров. Общая площадь составила 80 га. Из-за неконтролируемых палов — 28 лесных пожаров на территории в 20 га.

ИСТОЧНИК KP.RU