2020-07-20T16:29:08+03:00
Общество

Оранжевый уровень опасности из-за угрозы лесных пожаров объявили в Самарской области

Штормовое предупреждение будет действовать в регионе до 27 июля
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самарцам до конца этой недели запретили ходить в лесСамарцам до конца этой недели запретили ходить в лесФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности. Причина — высокий риск лесных пожаров. До 26 июля включительно жителям области запретили посещать леса.

- В период с 21 по 27 июля местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов - 5 класс, - сообщили в Приволжском УГМС.

Как отмечают в ГУ МЧС по Самарской области, чаще всего причиной лесных пожаров становится человеческая халатность и нарушение правил пожарной безопасности. С начала этого года в регионе произошли уже 1559 природных пожаров. Общая площадь составила 80 га. Из-за неконтролируемых палов — 28 лесных пожаров на территории в 20 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тольяттинскому адвокату, который "заказал" бывшую, грозит пожизненное заключение
Хинштейн о новом главе Хабаровска Михаиле Дегтяреве: "Терпение ему пригодится"
Ждем 2,5 млн посетителей: В Самаре открылся фестиваль NAUKA 0+
«Не знаем, что от него ждать»: жителей Самары напугал огромный свин, отдыхающий на детской площадке
Оранжевый уровень опасности из-за угрозы лесных пожаров объявили в Самарской области
Блогер из Самары подал в суд на Навального
В МЧС назвали причину крупного пожара на складе на улице Профильной в Самаре
Гендиректор самарского областного фонда выписал себе премию в 6 млн рублей
В Тольятти «айболиты» отправились лечить деревья
Самарская область вошла в число лидеров по числу людей с ожирением
Мини-футбольное «Динамо-Самара» обыграло «Норильский никель» в контрольном матче
В Самарской области «Ока» перевернулась на крышу
Когда и где пройдет прощание с зампредседателя правительства Самарской области Александром Карпушкиным
В Самаре автобусы и троллейбусы не будут ездить по улице Мичурина
Еще одну женщину в Самаре убил коронавирус
Билайн Бизнес подключается к платформе «РОСИНФРА» и планирует активное участие в ГЧП-проектах
В Самаре мужчина научил плохому школьника, но попал в руки полиции
Как и где заразились коронавирусом еще 60 человек в Самарской области 20 июля
Экс-директора СОФПИЖС отправили в колонию за незаконные премии на 6,5 млн рублей
Появилось видео отеля на месте здравницы в поселке Управленческий в Самаре
Появились удивительные фото кометы Neowise над Самарой и Тольятти