2020-07-20T17:00:47+03:00
Общество

«Не знаем, что от него ждать»: жителей Самары напугал огромный свин, отдыхающий на детской площадке

Хряк не проявляет агрессию, играет с детьми, но вызывает опасения у людей
Михаил ГОРЮНОВ
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С детьми свин вел себя дружелюбноС детьми свин вел себя дружелюбноФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Жители улицы Белорусской, что расположена на Сухой Самарке в Куйбышевском районе, бьют тревогу. Во дворе домов № 129, 131, 133 сегодня гуляет огромная свинья. Агрессии она не проявляет, но опасения у людей все равно есть.

- Здоровый! Килограммов триста, ну, может, чуть поменьше! Хряк, говорят, три года ему. Не кастрированный, голодный, сутки уже ходит. Недавно лег отдыхать на детской площадке, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Татьяна П., проживающая в одном из указанных домов.

По словам женщины, хрюша какое-то время играл с детьми, а затем, видимо, устал и перестал проявлять какую-то реакцию. Чтобы выгнать его с детской площадки и отправить к хозяину, очевидцы даже вызывали полицию.

Животное отдыхало на детской площадке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Животное отдыхало на детской площадкеФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Выгнать они его не смогли, но сейчас, говорят, что нашелся хозяин. Ждем, как будет развиваться ситуация. У нас тут дети, беременные женщины - страшно, а вдруг животное поведет себя непредсказуемо. Не знаем, что от него ждать, - добавляет Татьяна.

Сейчас жители ждут, как разрешится ситуация. Пока свин продолжает находиться на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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