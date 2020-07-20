«Не знаем, что от него ждать»: жителей Самары напугал огромный свин, отдыхающий на детской площадке
Жители улицы Белорусской, что расположена на Сухой Самарке в Куйбышевском районе, бьют тревогу. Во дворе домов № 129, 131, 133 сегодня гуляет огромная свинья. Агрессии она не проявляет, но опасения у людей все равно есть.
- Здоровый! Килограммов триста, ну, может, чуть поменьше! Хряк, говорят, три года ему. Не кастрированный, голодный, сутки уже ходит. Недавно лег отдыхать на детской площадке, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Татьяна П., проживающая в одном из указанных домов.
По словам женщины, хрюша какое-то время играл с детьми, а затем, видимо, устал и перестал проявлять какую-то реакцию. Чтобы выгнать его с детской площадки и отправить к хозяину, очевидцы даже вызывали полицию.
Животное отдыхало на детской площадкеФото: Предоставлено "Комсомолке"
- Выгнать они его не смогли, но сейчас, говорят, что нашелся хозяин. Ждем, как будет развиваться ситуация. У нас тут дети, беременные женщины - страшно, а вдруг животное поведет себя непредсказуемо. Не знаем, что от него ждать, - добавляет Татьяна.
Сейчас жители ждут, как разрешится ситуация. Пока свин продолжает находиться на детской площадке.
ИСТОЧНИК KP.RU