2020-07-20T18:04:19+03:00
Общество

Хинштейн о новом главе Хабаровска Михаиле Дегтяреве: "Терпение ему пригодится"

Депутат Госдумы прокомментировал назначение своего коллеги на "передовой край"
Вера ЦЫГАНКОВА
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Такой фотографией Хинштейн попрощался с коллегой, ушедшим на повышениеТакой фотографией Хинштейн попрощался с коллегой, ушедшим на повышение
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Депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Хинштейн прокомментировал назначение своего коллеги, депутата ЛДПР на должность врио губернатора Хабаровского края вместо Сергея Фургала. Такое решение сегодня принял Владимир Путин, предложивший молодому политику сложную, но интересную задачу. В своем твиттере Хинштейн разместил фото, что место рядом теперь опустеет. А журналисту КП-Самара он рассказал, что думает о назначении.

- Не завидую Михаилу Владимировичу, потому что сейчас ему выпадут большие испытания. Мы представляем разные политические силы и взгляды, это не мешает относиться другк другу с должным почтением. Я желаю Михаилу успеха, тем более инициатива исходила от президента, - отметил Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что сейчас перед врио будет стоять главная задача: успокоить ситуацию. Придется поработать над стабилизацией, договориться с людьми.

- Михаил спортсмен, профессиональный фехтовальщик. Спорт требует терпения. В Хабаровском крае достичь быстрых успехов будет сложно, здесь потребуется выдержка, терпение и воля к победе, - считает Хинштейн.

Также своими оценками назначения бывшего коллеги поделились самарские депутаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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