В Самарской области в летние лагеря заехали уже более 4000 детей

20 Июль 2020 2020-07-20T21:02:38+03:00

Детские лагеря в этом году открылись только 19 июля Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Самарской области с 19 июля начался летний оздоровительный отдых, 10 и 20 июля в детские лагеря заехали в общей сложности 4352 ребенка, в том числе 366 детей сирот и ребят, которые остались без попечения родителей.

Ребят уже приняли 25 летних лагерей, смены продлятся до 8 августа, все заезжали по строгой очередности, чтобы избежать толп и возможного заражения. 30 августа планируется еще один заезд - три лагеря готовы принять 190 детей.

- В эту смену на вахту заступили 954 сотрудника, - рассказала на заседании оперативного штаба министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова. - Чтобы избежать скопления людей, был организован почасовой заезд детей по отрядам, при этом соблюдались все требования Роспотребнадзора, ни одного ребенка с повышенной температурой выявлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU