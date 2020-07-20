Выпускника в Сызрани удалили с ЕГЭ по математике

20 Июль 2020 2020-07-20T20:38:43+03:00

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В июле в Сызрани с Единого госэкзамена по математике удалили одного из школьников. Предположительно, дело было в том, что выпускник пытался воспользоваться шпаргалкой, которую закачал в свой телефон. Эту информацию "КТВ-Луч" подтвердили в региональном министерстве образования. Более того, факт удаления с экзамена был зафиксирован видеокамерами. Однако как мальчик смог пронести телефон на ЕГЭ, пока так и не ясно.

В Сызрани экзамен по математике сдавали 488 человек. результаты экзаменов пока не подсчитаны и оглашены, полученные баллы также еще не подсчитаны.

Напомним, всего в этом году ЕГЭ сдают более 4 тысяч человек. Первый экзамен сдавали 6 июля, в этот день школьники показывали свои знания по географии, литературе, информатике.

Сегодня, 20 июля около 3,5 тысяч школьников сдавали иностранные языки и биологию. На каждом из экзаменов власти обеспечивают дополнительные меры дезинфекции и защиты от вирусов.

ИСТОЧНИК KP.RU