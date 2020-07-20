2020-07-20T21:45:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области увеличивается число пациентов, которые болеют коронавирусом без всяких симптомов

При этом показатель заболеваемости в регионе ниже, чем по России в три раза
Александра БУДАЕВА
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В Самарской области в среднем за неделю проводится по 5,5 тысяч исследований в деньВ Самарской области в среднем за неделю проводится по 5,5 тысяч исследований в деньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня на оперативном штабе Самарской области обсуждался вопрос по распространению коронавируса в Самарской области. Как было озвучено на заседании, с начала пандемии в регионе проведено уже более 380 тысяч тестов, за неделю в среднем проводят по 5,5 тысяч тестов.

С начала марта таким образом в регионе выявлено 6380 пациентов, больных COVID-19. При этом становится все больше пациентов, которые болеют коронавирусом без всяких симптомов либо в легкой форме. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, сейчас на амбулаторном лечении находятся 1013 пациентов, еще 606 человек лечатся в больницах.

В целом в Самарской области показатель заболеваемости на 100 тысяч населения почти в три раза меньше, чем по России, а смертности - примерно в четыре раза.

- После анализа данных по числу заболевших внебольничной пневмонией можно сказать, что Самарская область находится на 5-м месте в ПФО, - говорят в региональном минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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