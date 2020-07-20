2020-07-20T21:55:13+03:00
Происшествия

В Самарской области в аварию попал 85-летний водитель

Он управлял "шестеркой" и съехал в кювет
Александра БУДАЕВА
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В аварию попал водитель-пенсионерВ аварию попал водитель-пенсионерФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области сегодня днем в аварию попал 85-летний водитель, который управлял "шестеркой". Авария произошла около двух часов дня на 400 километре автодороги "Кинель-Богатое-Борское".

- По предварительным данным, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением, допустил съезд в правый кювет по ходу движения, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД.

Водитель-пенсионер в результате ДТП получил травмы и был доставлен в больницу экипажем "Скорой помощи", о его состоянии на данный момент ничего не сообщается.

По факту ДТП полиция проводит проверку, чтобы выяснить, какие обстоятельства могли способствовать ДТП и можно ли было его избежать. После этого будет принято решение о возбуждении административного или уголовного дела.

Полиция проводит проверку по факту ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полиция проводит проверку по факту ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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